Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda İngiltere temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Athletic Bilbao takımını Casemiro'nun 30, Bruno Fernandes'in 37 (penaltıdan) ve 45. dakikalarda attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Konuk takımda milli kaleci Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı. Athletic Bilbao'da Daniel Vivian, 35. dakikada kırmızı kart gördü.

İngiltere'nin diğer ekibi Tottenham ise sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 39. saniyede Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke'nin attığı gollerle 3-1 yendi. Konuk ekibin golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.

Ayrıca Johnson, UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinin en erken golünü attı.

Maçların rövanşları, 8 Mayıs'ta oynanacak.