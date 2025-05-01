NASA, Mayıs ayında gökyüzünü gözlemleyecekler için heyecan verici bir dizi astronomik olayın yaşanacağına dikkat çekiyor. 6 Mayıs’ta zirveye ulaşacak olan Eta Aquarid meteor yağmuru, gökyüzü gözlemcileri için büyüleyici bir gösteri sunarken, bilim insanları aynı zamanda gökyüzünde yeni bir yıldız patlamasının (nova) meydana gelmesini bekliyor.

Eta Aquarid Meteor Yağmuru: Gökbilimcilerin Beklediği Zirve

NASA'nın verilerine göre, Eta Aquarid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan gelen toz parçacıkları nedeniyle her yıl Mayıs ayında görülüyor. Bu yıl, zirve 6 Mayıs sabahı gerçekleşecek. Etkili gözlemler için, 4-6 Mayıs tarihleri arasında gece yarısından sonra gökyüzüne bakılabilecek. Kuzey Yarımküre’de saatte 10-20 meteor gözlemlenebilirken, ekvator bölgesinde bu sayı daha da artacak. Ayrıca, Ay’ın sabah saatlerinde batacak olması, gözlemler için ideal koşullar yaratacak.

Mars ve Ay’ın Yan Yana Görünmesi

3 Mayıs’ta, ilk çeyrek Ay, Mars gezegeninin hemen yanında belirecek. NASA, bu nadir gökyüzü olayını gözlemlemek isteyenlerin batıda gece yarısına kadar Mars’ı ve Ay’ı birlikte görmelerini öneriyor.

Yeni Bir Yıldız Doğuyor: T Coronae Borealis (Nova)

NASA’nın açıklamasına göre, gökbilimciler şu anda T Coronae Borealis (T CrB) adlı ikili yıldız sistemindeki bir nova patlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar. 3.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu sistemdeki dev yıldızın, beyaz cüce yıldızın etrafında dönerken hidrojen biriktirdiği ve zamanla termonükleer bir patlamaya yol açtığı tahmin ediliyor. Bu patlama, çıplak gözle görülebilecek kadar parlak bir ışık kaynağı yaratabilir. T CrB'nin 1946’daki patlamasından sonra bu nova, gökyüzünde beliren nadir bir olay olacak.

Venüs ve Satürn’ün Dansı

Mayıs boyunca, NASA, sabah saatlerinde doğu gökyüzünde Venüs ve Satürn’ün birbirine yakın görüneceğini belirtiyor. Ayın başında birbirlerine yakın olan bu gezegenler, ay ilerledikçe daha da uzaklaşacak. 23 Mayıs’ta ise, şafak vaktinde, hilal şeklindeki Ay’ın Venüs ve Satürn ile birlikte gözlemlenmesi bekleniyor.