İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde yürütülen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı geniş çaplı denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda:

1’i yabancı uyruklu olmak üzere 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı,

547 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı.

420 Bin Kişiye Kimlik Kontrolü

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda:

28.630 personel,

9.152 ekip,

5.684 kontrol noktası görev aldı.

Toplamda 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 15.469 farklı nokta denetlendi. Bu noktalar arasında:

4.309 metruk bina,

7.869 umuma açık işyeri,

493 terminal ve

2.798 toplu taşıma noktası yer aldı. Komşusunu Öldürüp Evi Yaktı İçeriği Görüntüle

Geri Gönderme Süreci Başladı

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme sürecinin başlatıldığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde uluslararası hukuk ve insan haklarına saygılı bir model sunduğunu vurguladı.

Yerlikaya'dan Teşekkür Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara katılan valiler, kaymakamlar, polis, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personeline teşekkür ederek, kamu düzeni ve güvenliği için yürütülen bu çalışmanın kararlılıkla süreceğini belirtti.

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam:

⛔️ 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve

⛔️ 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 547 düzensiz göçmen… pic.twitter.com/8NyX9OHakP — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 2, 2025