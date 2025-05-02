Diyetisyen Asya Naz Al, yazın artan vücut ısısıyla birlikte su kaybının da hızlandığını belirterek, günde en az 2,5–3 litre su içilmesi gerektiğini söyledi. Su içmekte zorlananlar için limon, tarçın veya elma kabuğu gibi doğal aromalarla suyun tatlandırılabileceğini belirtti. Ayrıca, terlemeyle kaybedilen minerallerin yerine konması için her gün bir şişe maden suyu tüketilmesini önerdi.

Meyve Yerken Porsiyon Kontrolü Şart

Yaz mevsiminde meyve ve sebze tüketiminin artırılması gerektiğini söyleyen Al, özellikle kavun ve karpuz gibi şekerli meyvelerde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Karpuzla birlikte bir dilim peynir tüketmenin kan şekerini dengeleyeceğini ve tokluk süresini uzatacağını ifade etti.

Fast Food ve Yağlı Gıdalardan Uzak Durulmalı

Sıcak havalarda sindirim sisteminin daha hassas olduğunu belirten Al, yağlı ve fast food tarzı gıdaların bu dönemde sindirimi zorlaştırdığını söyledi. Yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdaların ve sirke gibi fermente ürünlerin sindirim sağlığına destek sağlayacağını aktardı.

Soğuk Kahve ve Gazlı İçecekler Susuzluğa Neden Olabilir

Al, yazın artan soğuk kahve ve gazlı içecek tüketiminin vücuttan daha fazla su atımına neden olduğunu söyledi. Bu tür içeceklerin her bardağı için fazladan bir bardak su içilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, soğuk kahvelerin mümkünse şekersiz veya sadece süt ile hazırlanmış olarak tüketilmesini önerdi.

Güneşten Korunmak İçin SPF 50 Şart

Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, özellikle yaz aylarında güneşin cilt üzerindeki zararlarına karşı SPF 50 ve üzeri güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gerektiğini söyledi. Hassas cilt yapısına sahip bireyler, güneş alerjisi olanlar veya lekelenmeye yatkın kişiler için bu ürünlerin her gün düzenli olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yazın Cilt Nemlendirmeyi İhmal Etmeyin

Dr. Dündar, yazın yapılan en büyük hatalardan birinin nemlendirici kullanımını bırakmak olduğunu ifade etti. Cildin yazın da neme ihtiyaç duyduğunu belirten uzman, daha hafif, akışkan yapıdaki nemlendiricilerin tercih edilmesini önerdi. Retinoik asit içeren soyucu ürünlerden ise bu dönemde uzak durulması gerektiğini söyledi.

Saç Sağlığınızı Doğal Yağlarla Koruyun

Deniz, güneş ve havuz gibi yaz faktörlerinin saç sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Dr. Dündar, argan yağı gibi bitkisel yağlarla yapılan bakımın saçları koruyacağını belirtti. Saç dökülmesine karşı glikan ve protein içeren takviyeler, losyon ve spreylerin de yazın güvenle kullanılabileceğini ifade etti.

Sağlıklı Bir Yaz İçin Dengeli Beslenme ve Koruyucu Bakım Şart

Her iki uzman da yaz mevsiminde vücudun ihtiyaçlarının farklılaştığını ve buna uygun olarak beslenme ve bakım rutinlerinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Düzenli su tüketimi, güneşten korunma, sağlıklı gıdalarla beslenme ve cilt-saç bakımı, yaz boyunca sağlıklı ve enerjik kalmanın anahtarı olarak öne çıktı.