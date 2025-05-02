Kupayı, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin takdim etti. Törende Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, TFF İzmir Bölge Temsilcisi Sevgi Koçak Özdemir, Aliağa Futbol A.Ş. Kulüp Başkanı Turgay Mete, Teknik Direktör Polat Çetin ve takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı ve Berke Bıyık da yer aldı.

Aliağa Futbol’dan Tarihi Başarı: Üst Üste İki Sezon Namağlup

Geçen sezon Play-Off'ta şampiyonluğu kaçıran Aliağa Futbol, bu sezon ise Ayvalıkgücü Belediyespor’u geride bırakarak son haftada liderliği ele geçirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Profesyonel ligdeki ilk iki sezonunu da namağlup tamamlayan sarı-siyahlı ekip, Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı.