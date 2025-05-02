Avrupa’nın en prestijli voleybol turnuvalarından CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final-Four heyecanı 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da yaşanacak. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı dev organizasyonda Türkiye’yi tek temsil eden VakıfBank, şampiyonluk mücadelesi verecek. Final-Four’da VakıfBank dışında İtalya’dan Conegliano, Vero Volley ve Scandicci yer alıyor.

Yarı final maçlarının ilki 3 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da geçen yılın şampiyonu Imoco Volley Conegliano ile Vero Volley Milano arasında oynanacak. Günün ikinci karşılaşmasında ise saat 19.00’da VakıfBank, İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci karşısında finale çıkmak için sahaya çıkacak.

Final-Four’un son günü olan 5 Mayıs Pazar’da ise üçüncülük mücadelesi saat 16.00’da, şampiyonluk karşılaşması ise saat 19.00’da başlayacak.

Giovanni Guidetti: Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek büyük gurur

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, turnuva öncesi yaptığı açıklamada Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmenin gurur verici olduğunu belirtti. Guidetti, “Türkiye’yi bu önemli organizasyonda temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Ancak keşke burada daha fazla Türk takımı yer alsaydı. Avrupa’da başarıyı etkileyen unsurlar arasında yabancı oyuncu kuralı büyük rol oynuyor. İtalyan takımlar bu kuralı lehlerine kullanarak Avrupa kupalarında daha fazla başarı elde ediyor” ifadelerini kullandı.