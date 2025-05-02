Orman Muhafaza Memurları Derneği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nu 1 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Dernek Genel Merkezi’nde yapılan seçime mevcut Genel Başkan İbrahim Uysal, tek aday olarak katıldı.

Türkiye genelinden katılım sağlayan üyelerin oylarıyla E-Devlet sistemi üzerinden yapılan seçimde, mevcut Genel Başkan İbrahim Uysal, yeniden Genel Başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

31. Dönem Genel Başkanlık görevini sürdürecek olan İbrahim Uysal, üyelerin tam desteğini alarak 3 yıl boyunca yönetimini sürdürmek üzere yetkilendirildi. 7 bin 238 üyesiyle Türkiye’nin en büyük mesleki sivil toplum kuruluşlarından biri olan Orman Muhafaza Memurları Derneği, meslektaşlarının hak ve menfaatlerini koruma noktasında güçlü bir irade ile çalışmalarına devam edecek.

Başkan Uysal “Yeni Yönetim Kurulumuz, mesleki gelişimi destekleyici projeler, çalışan haklarının savunulması ve kamuoyunda mesleki farkındalığın artırılması yönündeki faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir.” diye konuştu.