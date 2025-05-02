Yeşil-beyazlı kulübe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası kesildi. Maç sırasında yaşanan gerginlik ve güvenlik zafiyeti, kulübün başını derde soktu.

Asbaşkan ve Basın Sözcüsüne Hak Mahrumiyeti

Kulübün Asbaşkanı Selahattin Polat, akredite olmadığı alanlarda bulunması ve hakemlere hakaret etmesi nedeniyle 100 gün hak mahrumiyeti, ihtar ve 280 bin TL para cezasına çarptırıldı. Basın Sözcüsü Onur Talay ise benzer sebeplerle 21 gün hak mahrumiyeti, ihtar ve 150 bin TL ceza aldı.

Teknik Ekibe ve Görevlilere de Ceza

Yardımcı antrenör Jose Miguel Real Teixeira, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve ihtar cezası aldı. Kulüp görevlilerinden Caner Tuna, hakemlere hakaret ve akredite dışı alanlarda bulunmaktan dolayı 3 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı. İsmail Erdoğan 15 gün, Ömer Özmentaş ise ihtar cezası aldı.

Hakem Yasin Kol Derbiye Atandı

Tepkilere neden olan karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, gösterdiği yönetimle eleştirilere maruz kalmasına rağmen, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine atandı. Bu karar futbol kamuoyunda da tartışma yarattı.