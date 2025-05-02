Kaza, 17 Nisan'da saat 10.00 sıralarında Fethiye-Muğla kara yolu Göcek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Tuncay'ın (70) kullandığı 48 D 3544 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına daldı. Bisikletliler yola savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alkan, kurtarılamadı. Fethiye'de turizm sektöründe paraşüt ve dalış organizasyon işleriyle uğraşan Özgür Alkan, Fethiye Merkez Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karayolları Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Tuncay, 18 Nisan'da tutuklandı.

Antalya'daki özel bir hastanede tedavisi süren turizmci İlker Muallim de dün yaşamını yitirdi. Rahmi Gözele'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)