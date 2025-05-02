1970 yılında Adapazarı’na konsere giderken geçirdikleri trafik kazasında üç grup üyesini kaybeden Beyaz Kelebekler grubu, trafikteki kural ihlallerinin ölümcül sonuçlarına dikkat çekmek için yıllar sonra bir araya geldi. Trafikte Haklarım Derneği’nin ‘Son Yolculuk’ adlı kampanyası için hazırlanan 4 spot, televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayınlanmaya başlandı.

Trafikte Haklarım Derneği, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle sürücü kusurlarının yol açtığı sonuçlara dikkat çekmek için, ‘Son Yolculuk’ adlı bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında müzik grubu Beyaz Kelebekler yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Müzik grubunun 19 Ocak 1970'te konsere giderken geçirdikleri trafik kazasında üyelerden; Behzat Kutlubağ (26), Rıfat (25) ve Altan (27) Eke kardeşler hayatını kaybetti. Ülkü Üst ve Bülent Ortaç ise yaralı olarak kurtuldu. Beyaz Kelebekler, kampanya kapsamında hazırlanan dört spotta hem yaşamını yitiren arkadaşlarını andı hem de tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta şunları söyledi:

“Beyaz Kelebekler’in geçirdiği kaza, Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin ve acı bir iz bıraktı. Ne yazık ki ben de onlar gibi kural ihlali yapan sürücüler yüzünden büyük acılar yaşadım. Bir kazada kuzenimi kaybettim, başka bir kazada ise kız kardeşim ve yeğenim ölümden döndü, yaralandı. Bu nedenle, bizim yaşadığımız acıları başka hiç kimse yaşamasın diye, ‘Son Yolculuk’ projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle, sürücülere trafik kurallarının hayati önemini bir kez daha hatırlatmak istedik.

“Beyaz Kelebekler, yıllar sonra bu anlamlı projemiz için yeniden bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Blok D Prodüksiyon’dan Mesut Tuncar projemizi destekledi. Grubun en sevilen parçalarından Sen Gidince’yi anneannesi ve dedesini bir trafik kazasında kaybeden Murat Evgin yeniden aranje etti. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Daha güvenli bir trafik için herkesi kurallara uymaya ve kampanyamızın videolarını #SonYolculuk etiketiyle paylaşarak destek olmaya davet ediyorum.”

BÜLENT ORTAÇ: YOLCULUKLARIMIZ DEĞİL, KAZALAR SON BULSUN

Beyaz Kelebekler’in Kurucu Üyesi Bülent Ortaç, son yolculuklarında geçirdikleri kaza hakkında şunları söyledi:

“Konser için yola çıkmıştık, çok neşeliydik. Yorgunluktan uyuyakaldım. Gözlerimi açtığımda, arabamız alevler içindeydi. Altan, Rıfat ve Behzat’ı kaybettiğimizi o an fark ettim. İlk olarak Ülkü’yü arka camdan çıkardım, sonra kendim çıktım. Sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede açtım. Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.”

ÜLKÜ ÜST SARPKAN: ŞOFÖR KURALLARA UYSAYDI, HAYALLERİMİZ VE ŞARKILARIMIZ YARIM KALMAZDI

Yıllar geçse de o kazayı ve yaşadığı acıları unutamadığını söyleyen Beyaz Kelebekler Solisti Ülkü Üst Sarpkan, “Kaza çok korkunçtu. Aracın hızla gittiğini hatırlıyorum ama kazaya sebep olan şoförün hangi kuralı ihlal ettiğini bilemiyorum. Bülent sağ olsun, beni araçtan çıkardı. Biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak hayatlarının baharında üç arkadaşımızı kaybettik. Kazanın ertesi günü yeni plağımız çıktı. Gazetelerde kazanın haberleri ve plak reklamlarımız aynı sayfalarda yer aldı. Oysa o şoför kurallara uysaydı, hayallerimiz ve şarkılarımız yarım kalmazdı” diye konuştu.

ENDER AKACAN: BİR TRAFİK KURALI İHLALİNİN NASIL TARİFSİZ ACILARA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Beyaz Kelebekler’in Kurucu Üyelerinden Ender Akacan ise şunları söyledi:

“Biz öndeki araçtaydık. Konser yerine vardığımızda sahne için hazırdık ama ne gelen vardı ne de giden. ‘Nerede kaldılar? ’diye söylenirken, bir telefon geldi. Telefonu açan görevli, “Ne? Üç kişi ölmüş mü?” dedi. Sonra bana dönüp, “Sizden üç kişi ölmüş,” dedi. Ağlaya ağlaya hastaneye gittik ve acı gerçeği öğrendik. Bir trafik kuralı ihlalinin, tarifsiz acılara nasıl dönüştüğünü çok iyi biliyorum. Ne olur kurallara uyalım.”