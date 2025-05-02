İlk kez gerçekleştirilecek festival, Anadolu'nun yaban hayatı ve doğa koruma çalışmalarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Festivalde, dünyanın dört bir yanından gelen belgeselciler, doğaseverlerle bir araya gelecek ve yaban hayatına dair öykülerini izleyicilerle paylaşacak. Etkinlikler, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak ve tüm gösterimler ücretsiz olacak.

89 Ülkeden 691 Başvuru

Festivalde, kısa ve uzun metraj olmak üzere iki kategoride yarışacak belgesel filmleri arasında yer alan yapımlar, 89 ülkeden toplamda 691 başvuru aldı. Finale kalan 14 belgesel, farklı kültürlerden ve coğrafyalardan yaban hayatı hikayelerini ekrana taşıyacak. Ayrıca, Türkiye’den de yarışma dışı belgeseller festivalde izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen Söyleşileri ve Etkinlikler

Festivalde, belgesel film gösterimlerinin yanı sıra, yönetmen söyleşileri ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Ece Soydam, festivalin düzenleyicisi olarak, TRT'de uzun yıllar yaban hayatı belgeselleri üreten tecrübeli bir isim. Soydam, festivalin; Doğa Koruma Merkezi, Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği ve uluslararası destekçilerle işbirliği içinde gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Katkılarla Gerçekleşiyor

Festival, Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı (SGP) ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı gibi önemli kurum ve kuruluşların desteğiyle düzenleniyor.