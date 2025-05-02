CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü İ.A.’nın, 23 Nisan’da polisin “dur” ihtarına uymayarak aracı görevli memurun üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili kameraya yansıyan görüntüler sonrası, araçta bulunan Milletvekili Beker hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Polisin üzerine sürdü, gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Olay, 23 Nisan tarihinde Ankara Altındağ’daki Talatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP'li Adnan Beker’e ait araç, trafiğe kapalı Cumhuriyet Caddesi’ne giriş yapmak isterken görevli polis tarafından durduruldu. Milletvekili Beker ve şoförü İ.A. araçtan indi. Beker polisle konuştuğu sırada, İ.A. direksiyon başına geçip aracı hareket ettirdi.

Bu sırada aracın önünde duran polis memuruna rağmen sürücünün aracı ileri sürdüğü öne sürüldü. Polis memurunun şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada İ.A., 24 Nisan’da “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyet işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milletvekili Beker: “Olay görüntüleri çarpıtıldı”

CHP Milletvekili Adnan Beker de olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak o ana ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Beker, polis noktasından geçtikten sonra aracının keyfi şekilde tekrar durdurulduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Aracım 3 polis kontrol noktasından sorunsuz geçti. Ancak Ankara Tren Garı önünde tekrar durduruldu. Komiserle yaptığım görüşmede aracımı yakındaki bir alana park edebileceğim söylendi. Şoförüm de bu doğrultuda hareket ederken bir polis memuru, amirinin talimatına aykırı olarak kendisini aracın önüne attı. Bu görüntüleri polislerimizi zan altında bırakmamak adına daha önce paylaşmamıştım. Ancak medyada yayınlanan eksik MOBESE kayıtları ve gerçeği yansıtmayan başlıklar nedeniyle bu açıklamayı yapmam gerekti.”

Beker, olayın siyasi ve medya üzerinden çarpıtıldığını öne sürerek, kimseye zarar vermediklerini ve hukuk dışına çıkmadıklarını vurguladı.

Parlamenter Suçları Bürosu Beker hakkında inceleme başlattı

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, araçta bulunan Adnan Beker hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resmi inceleme başlatıldı. Gelişmeler yakından takip edilirken, olayın tüm yönleriyle soruşturulacağı bildirildi.