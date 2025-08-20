Los Angeles Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, ABD'ye 2012'de öğrenci vizesi ile gelen ve daha sonra ülkede yasa dışı olarak kalmaya devam eden 42 yaşındaki Shenghua Wen isimli Çin vatandaşı hakkında karar verildiği belirtildi.

Wen'in daha önce Güney Kore'ye 'ani bir saldırıda' kullanılmak üzere Kuzey Kore'ye silah ve cephane gönderdiğini itiraf ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Wen'in 'yasa dışı ve yabancı bir ülkenin ajanı olarak hareket etmek' de dahil çeşitli suçlardan 8 yıl hapse çarptırıldığı aktarıldı.

ABD'de hazırlanan iddianameye göre, Wen daha önce ABD'li yetkililere verdiği ifadede, kendisinin ABD'ye gelmeden önce Çin'deki büyükelçilikte Kuzey Koreli yetkililer ile görüştüğünü ve bu yetkililerin kendisinden Kuzey Kore hükümetine silah tahsis etmesini istediğini söyledi.

Wen, operasyonlarını yürütebilmek ve 2023'te federal silah lisansı alabilmek için Texsas'ta 150 bin dolara bir iş yeri satın aldı. Bunu iş ortağının adına kaydettirdi. Wen, Texsas'ta satın aldığı silahları kağıt üzerinde buzdolabı ve kamera parçaları gibi göstererek, California'ya getirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Wen'in Los Angeles'taki evine yaptığı baskında çok sayıda silah, cephanelik, kimyasal tehdit tespit cihazı gibi parçalar buldu.