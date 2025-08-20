"ÖCALAN'A AF, GENEL AF KABUL EDİLEMEZ"
Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koordinatif ısınmayla başladı. Antrenmanda yarım sahada pas-şut ile savunma-hücum çalışmaları yapıldı. Çalışma, fonksiyonel alanda oynanan 10’a 10 + 2 BK’lı oyunla sona erdi.

Sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir idmana katılmazken, hafif sakatlıkları olan Yusuf Emre Gültekin ve Mesut Emre Kesik fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Başkent ekibi, hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde sürdürecek.

Muhabir: Haber Merkezi