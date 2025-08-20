Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koordinatif ısınmayla başladı. Antrenmanda yarım sahada pas-şut ile savunma-hücum çalışmaları yapıldı. Çalışma, fonksiyonel alanda oynanan 10’a 10 + 2 BK’lı oyunla sona erdi.

Sakatlığı bulunan kaleci Ertaç Özbir idmana katılmazken, hafif sakatlıkları olan Yusuf Emre Gültekin ve Mesut Emre Kesik fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Başkent ekibi, hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde sürdürecek.

Takımımız, Anagold 24Erzincanspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü



TFF Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta 2025–2026 sezonunun ilk maçını Eryaman Stadyumu’nda Anagold 24Erzincanspor ile oynayacak olan takımımız, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.… pic.twitter.com/2ZlBqrCuEi