Bursa’nın İnegöl ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sularında İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi yolunda gerçekleşti. Su fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ali C. (48) yönetimindeki 16 BOY 458 plakalı servis minibüsü, ilçe merkezine seyir halindeyken karşı yönden gelen Adem Ş. (26) idaresindeki 16 AGA 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, her iki araç sürücüsü ile birlikte minibüste bulunan Kıymet A. (38), Ahmet D. (57), Özkan Y. (35), Hasan A. (25), Kubilay T. (57), Ali Y. (32), Halil K. (31), Sinan B. (30), Zeynep Y. (38), Aysun T. (30) ve Cengiz A. (60) olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)