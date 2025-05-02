Mamak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ı düzenlediği özel bir konserle andı. Duyguların müzikle harmanlandığı gecede, sanatçının sevilen eserleri Mamaklılara unutulmaz anlar yaşattı.

Mamak'ta Volkan Konak Türküleri Yankılandı

Karadeniz’in sesi olarak hafızalarda ve gönüllerde yer edinen “Kuzey’in Oğlu” olarak anılan Volkan Konak, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen konserle anıldı. Mamaklıların yoğun katılım gösterdiği geceye, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, eşi Ayşe Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Unutulmaz Eserler Duygusal Anlara Sahne Oldu

Gecede, Volkan Konak’ın hafızalara kazınan “Cerrahpaşa”, “Mimoza Çiçeğim”, “Aleni Aleni” ve “Mağusa Limanı” gibi eserleri solistler Eren Coşan, Güven Taştan, Şenol Dinleyen ve Gizem Büyükçolak tarafından seslendirildi. Salonu dolduran müzikseverler, zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamazken, zaman zaman da şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Volkan Konak Mamak'ta da Yaşatılcak!

Konser sonunda konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Volkan Konak’ın halkın kalbinde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “Sadece sesiyle değil, duruşuyla ve halktan yana tavrıyla iz bırakmış bir isimdi. Mamak’ta yapımına başlayacağımız yeni parka Volkan Konak’ın ismini vereceğiz. Onu türküleriyle ve eserleriyle yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Mamak Belediyesi’nden Kuzeyin Oğlu'na Vefa!

Hüzün ve sanatın bir arada olduğu gecede, Volkan Konak’ın anısını yaşatmak için gerçekleştirilen anma konseri, Mamaklılardan tam not aldı.