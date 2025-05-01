Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşlarla birlikte Konya Kılıçarslan Kent Meydanı’nda büyük bir miting düzenleyecek. “Umudu büyütmek, halkın sesini memlekete duyurmak” hedefiyle yapılacak miting, sadece bir buluşma değil; adalet, eşitlik ve halkın örgütlü gücünün güçlü bir ifadesi olacak. Bu büyük buluşmaya Ankara’dan da yoğun katılım bekleniyor.

Mamak İlçe Başkanlığı’ndan otobüs kalkacak!

CHP Mamak İlçe Başkanlığı, Konya mitingine katılmak isteyen yurttaşlar için organizasyon hazırladı. Buna göre 3 Mayıs Cumartesi Günü Sabah saat 08.00’de Mamak İlçe Başkanlığı önünden otobüs kalkacak. Konya Kılıçarslan Kent Meydanı Mitinge katılmak isteyen yurttaşların, Cuma günü saat 17.00’ye kadar ilçe başkanlığına isim bildirmeleri gerekiyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, şu ifadeleri kullandı: “Bu sadece bir miting değil; bu, halkın yürüyüşüdür. Mamak’tan Konya’ya uzanan bu yol, umudu örgütleyenlerin yoludur. Dayanışmayla, kararlılıkla, omuz omuza yürüyoruz.”

CHP’nin ülke genelinden örgütlediği bu büyük miting, iktidarın politikalarına karşı halkın iradesini ve taleplerini meydanlara taşıyacak.