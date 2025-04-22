Mamak Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan 6 haftalık diş taraması programının ilk durağı Tuzluçayır İlkokulu oldu.

Öğrencilerin ağız ve diş sağlığını korumayı amaçlayan program çerçevesinde, farklı okullarda uzman akademisyenler ve sağlık çalışanları tarafından diş taramaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı çalışma ile çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması hedefleniyor.

Mamak Belediyesi yaptığı açıklamada, “Farklı okullarda gerçekleştirilecek bu taramalarla, çocuklarımızın ağız ve diş sağlığına katkı sunmayı hedefliyoruz. Emeği geçen akademisyenlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı nesiller için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. Belediye yetkilileri, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi adına bu tür sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini belirtti.