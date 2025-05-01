Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında merkez Yenişehir ilçesi Millet Bahçe eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde binlerce kişi bir araya geldi. Ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atan vatandaşlar davul- zurna eşliğinde yürüdü.

Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemi altında trafiğe kapatılan İsmet İnönü Bulvarı'ndan vatandaşlarla beraber yürüyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, daha sonra merkez Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı’na geldi.

Burada davul- zurna eşliğinde halaylar çekilirken, çocukların da katıldığı miting, renkli görüntülere sahne oldu. Alanın dolmasının ardından yapılan konuşmalardan sonra halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan da bir konser verdi.