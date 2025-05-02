Trendyol Süper Lig – 34. Hafta Maçları
2 Mayıs Cuma
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20.00 | Onvo Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi
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16.00 | Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor (Gain Park)
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16.00 | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi)
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19.00 | Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir (Mersin)
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19.00 | Galatasaray - Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar
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16.00 | Reeder Samsunspor - ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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19.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)
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19.00 | Adana Demirspor - Göztepe (Yeni Adana)
5 Mayıs Pazartesi
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20.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Trendyol 1. Lig – 34. Hafta (Son Hafta)
Tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
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Ahlatcı Çorum FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum)
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Erzurumspor FK - Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum)
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Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü (Aktepe)
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Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler)
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Siltaş Yapı Pendikspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)
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Manisa FK - Teksüt Bandırmaspor (Manisa)
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Gençlerbirliği - Sakaryaspor (Eryaman)
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Alagöz Holding Iğdır FK - Kocaelispor (Iğdır)
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Amed SF - Adanaspor (Diyarbakır)
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Geosis Boluspor - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Kocaeli)
Nesine 2. Lig – Beyaz ve Kırmızı Grup
Beyaz Grup
2 Mayıs Cuma
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15.00 | 1461 Trabzon FK - Kepezspor
3 Mayıs Cumartesi
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15.00'te başlayan tüm maçlar:
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Fethiyespor - Ankaraspor
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Batman Petrolspor - 24Erzincanspor
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Altay - Kırklarelispor
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Adana 01 FK - İnegölspor
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Beykoz Anadoluspor - GMG Kastamonuspor
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İskenderunspor - Sarıyer
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Karaköprü Bld. - Isparta 32 Spor
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Kırmızı Grup (3 Mayıs Cumartesi)
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14.00 | Giresunspor - Somaspor
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15.00'te başlayan diğer maçlar:
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Aksarayspor - Karacabey Bld.
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Ankara Demirspor - Diyarbekirspor
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Vanspor - Karaman FK
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Elazığspor - Yeni Mersin İY
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Menemen FK - Beyoğlu YÇ
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Arnavutköy Bld. - Bucaspor 1928
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Erbaaspor - Serik Belediyespor
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Nazillispor - Belediye Derincespor
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Nesine 3. Lig Play-Off İlk Maçlar – 5 Mayıs Pazartesi
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15.00 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Silivrispor (Mardin)
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16.00 | Küçükçekmece Sinopspor - 52 Orduspor
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16.00 | Kırıkkale FK - Kahramanmaraş İstiklalspor
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16.00 | Belediye Kütahyaspor - Muşspor
Futbolseverler için heyecanın doruklara çıkacağı bu hafta sonunda şampiyonluk, play-off ve kümede kalma mücadeleleri sahalarda yaşanacak. Özellikle Galatasaray – Sivasspor ve Fenerbahçe – Beşiktaş maçları Süper Lig’in zirve yarışına doğrudan etki edecek.