Trendyol Süper Lig – 34. Hafta Maçları

2 Mayıs Cuma

20.00 | Onvo Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi

16.00 | Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 | Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 | Galatasaray - Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar

16.00 | Reeder Samsunspor - ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)

19.00 | Adana Demirspor - Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi

20.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Trendyol 1. Lig – 34. Hafta (Son Hafta)

Tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum)

Erzurumspor FK - Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü (Aktepe)

Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler)

Siltaş Yapı Pendikspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)

Manisa FK - Teksüt Bandırmaspor (Manisa)

Gençlerbirliği - Sakaryaspor (Eryaman)

Alagöz Holding Iğdır FK - Kocaelispor (Iğdır)

Amed SF - Adanaspor (Diyarbakır)

Geosis Boluspor - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Kocaeli)

Nesine 2. Lig – Beyaz ve Kırmızı Grup

Beyaz Grup

2 Mayıs Cuma

15.00 | 1461 Trabzon FK - Kepezspor

3 Mayıs Cumartesi

15.00'te başlayan tüm maçlar: Fethiyespor - Ankaraspor Batman Petrolspor - 24Erzincanspor Altay - Kırklarelispor Adana 01 FK - İnegölspor Beykoz Anadoluspor - GMG Kastamonuspor İskenderunspor - Sarıyer Karaköprü Bld. - Isparta 32 Spor



Kırmızı Grup (3 Mayıs Cumartesi)

14.00 | Giresunspor - Somaspor

15.00'te başlayan diğer maçlar: Aksarayspor - Karacabey Bld. Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları gerçekleşti İçeriği Görüntüle Ankara Demirspor - Diyarbekirspor Vanspor - Karaman FK Elazığspor - Yeni Mersin İY Menemen FK - Beyoğlu YÇ Arnavutköy Bld. - Bucaspor 1928 Erbaaspor - Serik Belediyespor Nazillispor - Belediye Derincespor



Nesine 3. Lig Play-Off İlk Maçlar – 5 Mayıs Pazartesi

15.00 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Silivrispor (Mardin)

16.00 | Küçükçekmece Sinopspor - 52 Orduspor

16.00 | Kırıkkale FK - Kahramanmaraş İstiklalspor

16.00 | Belediye Kütahyaspor - Muşspor

Futbolseverler için heyecanın doruklara çıkacağı bu hafta sonunda şampiyonluk, play-off ve kümede kalma mücadeleleri sahalarda yaşanacak. Özellikle Galatasaray – Sivasspor ve Fenerbahçe – Beşiktaş maçları Süper Lig’in zirve yarışına doğrudan etki edecek.