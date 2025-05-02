Trendyol Süper Lig – 34. Hafta Maçları

2 Mayıs Cuma

  • 20.00 | Onvo Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi

  • 16.00 | Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor (Gain Park)

  • 16.00 | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi)

  • 19.00 | Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir (Mersin)

  • 19.00 | Galatasaray - Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar

  • 16.00 | Reeder Samsunspor - ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

  • 19.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)

  • 19.00 | Adana Demirspor - Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi

  • 20.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Trendyol 1. Lig – 34. Hafta (Son Hafta)

Tüm maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

  • Ahlatcı Çorum FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum)

  • Erzurumspor FK - Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum)

  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü (Aktepe)

  • Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler)

  • Siltaş Yapı Pendikspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)

  • Manisa FK - Teksüt Bandırmaspor (Manisa)

  • Gençlerbirliği - Sakaryaspor (Eryaman)

  • Alagöz Holding Iğdır FK - Kocaelispor (Iğdır)

  • Amed SF - Adanaspor (Diyarbakır)

  • Geosis Boluspor - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Kocaeli)

Nesine 2. Lig – Beyaz ve Kırmızı Grup

Beyaz Grup

2 Mayıs Cuma

  • 15.00 | 1461 Trabzon FK - Kepezspor

3 Mayıs Cumartesi

  • 15.00'te başlayan tüm maçlar:

    • Fethiyespor - Ankaraspor

    • Batman Petrolspor - 24Erzincanspor

    • Altay - Kırklarelispor

    • Adana 01 FK - İnegölspor

    • Beykoz Anadoluspor - GMG Kastamonuspor

    • İskenderunspor - Sarıyer

    • Karaköprü Bld. - Isparta 32 Spor

Kırmızı Grup (3 Mayıs Cumartesi)

Nesine 3. Lig Play-Off İlk Maçlar – 5 Mayıs Pazartesi

  • 15.00 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Silivrispor (Mardin)

  • 16.00 | Küçükçekmece Sinopspor - 52 Orduspor

  • 16.00 | Kırıkkale FK - Kahramanmaraş İstiklalspor

  • 16.00 | Belediye Kütahyaspor - Muşspor

Futbolseverler için heyecanın doruklara çıkacağı bu hafta sonunda şampiyonluk, play-off ve kümede kalma mücadeleleri sahalarda yaşanacak. Özellikle Galatasaray – Sivasspor ve Fenerbahçe – Beşiktaş maçları Süper Lig’in zirve yarışına doğrudan etki edecek.

Editör: Uğurcan Bayrakdar