Cumhurbaşkanlığı binası, 25 bin 210 metrekarelik alanda inşa edildi. Binada 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 ofis, 10 toplantı salonu, kafeterya, yemekhane ve 109 araçlık otopark yer alıyor. 20 bin 10 metrekarelik Cumhuriyet Meclisi binasında ise başkanlık, başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili odası, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, toplantı odaları ve kütüphane bulunuyor.

Millet Bahçesi ve Cami Projeleri Devam Ediyor

Külliye içerisinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan toplam 452 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapımı sürüyor. 2 bin 252 kişilik kapasiteye sahip millet camii ise 5 bin 661 metrekare alanda inşa ediliyor. Ayrıca, sosyal donatılar, oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile 1000 kişilik amfi tiyatro da projeye dahil.

Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi Yolda

Külliye projesinin son etabında yer alan yüksek mahkeme ve millet kütüphanesi projeleri de başlatıldı. Bu alanlar tamamlandığında, KKTC devlet yapısında önemli bir modernizasyon süreci tamamlanmış olacak.

Kıbrıs Taşı ve Marmara Mermeri ile Simgesel Mimarî

Projede çevre dostu ve enerji verimli yapı sistemleri tercih edilirken, binaların cephelerinde Kıbrıs taşı ve Türk mimarisini temsil eden Marmara mermeri kullanıldı. İnşaat mühendisi Mehmet Sezer Coşkun, kullanılan malzemelerin iki ülke arasındaki birlik ve beraberliği simgelediğini ifade etti.

Kıbrıslılar Memnun: “Ada’mıza Çok Yakıştı”

Kıbrıslı vatandaşlar da projeden memnun. Bölgede yaşayan Turgut Öder, “Modern ve çağdaş bir yapı oldu. Millet bahçesi ise halkın ortak kullanımına sunulan büyük bir nefes alanı olacak. Bu yatırım Ada’mıza çok yakıştı” dedi.

Murat Kurum: “Kıbrıs’ımıza İmza Bir Eseri Daha Kazandırıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz” ifadelerini kullandı.