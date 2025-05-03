Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, olay 2 Mayıs günü saat 17.00 sularında meydana geldi. Uçuştan dönen Robinson R44 II tipi helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakıldı.

Kazanın ardından bölgeye acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Açıklamaya göre, helikopterin düştüğü bölgede bulunan bir sivil olay yerinde yaşamını yitirirken, helikopterde bulunan 4 personel yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Jiangsu Sivil Havacılık Kurumu, olayın nedenine dair incelemelerin sürdüğünü duyurdu.