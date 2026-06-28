Polonya'nın Gliwice kentinde bulunan Gliwice Arena'da oynanan 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü karşılaşmasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Maça istediği başlangıcı yapamayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-19, ikinci seti ise 25-21 kaybederek 2-0 geriye düştü. Rakibinin üstünlüğüne rağmen oyun disiplininden kopmayan milli takım, üçüncü sette etkili performans sergileyerek 25-21'lik skorla farkı bire indirdi.

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Geri dönüş karar setinde tamamlandı

Dördüncü sette hem savunmada hem de hücumda üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, bu bölümü 25-18 kazanarak mücadeleyi karar setine taşıdı.

Büyük heyecana sahne olan beşinci sette karşılıklı sayılarla geçen mücadelede maç sayısını çevirmeyi başaran Filenin Efeleri, seti 18-16 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci haftasında önemli bir galibiyet elde ederken, iki set geriden gelerek gösterdiği mücadeleyle alkış topladı.

Kaynak: DHA