Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına sert tepki gösterdi. Kasım, Lübnanlı yetkililer tarafından başarı olarak değerlendirilen anlaşmayı "aşağılayıcı", "yok hükmünde" ve "bir yüz karası" olarak nitelendirdi.

Anlaşmaya ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Kasım, söz konusu mutabakatın Lübnan'ın egemenliğinden taviz anlamına geldiğini savundu. İsrail'in İran-ABD mutabakatı kapsamında Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini ifade eden Kasım, İsrail'in çekilmesini Hizbullah'ın ülke genelinde silahsızlandırılması şartına bağlamanın "tüm kırmızı çizgileri aşan son derece tehlikeli bir öneri" olduğunu belirtti.

Kasım, bu yaklaşımın Lübnan'ı İsrail'in elinde bir piyon haline getireceğini öne sürdü.

Beyrut'ta Protestolar Düzenlendi

Anlaşmanın imzalandığının duyurulmasının ardından başkent Beyrut'ta Hizbullah destekçileri protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler bazı bölgelerde lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

Katz: İsrail Ordusu Hareket Özgürlüğünü Koruyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ile imzalanan anlaşmanın İsrail açısından tarihi bir siyasi ve güvenlik başarısı olduğunu savundu.

Katz, Beaufort (Şakif) Tepesi dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki askeri varlıklarını sürdürdüklerini belirterek, İsrail ordusunun "tehditlere karşı hareket özgürlüğünü koruduğunu" ifade etti. İsrail'in gerektiğinde saldırılarını sürdürebileceği mesajını veren Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılmadan bölgedeki askeri varlığın sona ermeyeceğini iddia etti.

İran'ın baskı ve tehditlerle İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini sağlamaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu öne süren Katz, İran'ın anlaşmanın uygulanmasını engellemesi veya İsrail'e yönelik saldırılara destek vermesi halinde sert karşılık vereceklerini söyledi.

Anlaşmanın uygulanma sürecinin asıl sınav olacağını vurgulayan Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya "tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmanın yapılması" yönünde talimat verdiklerini açıkladı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin beşinci turunun ardından taraflar arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan anlaşmanın sahadaki askeri gerilimi azaltmayı amaçladığı belirtilirken, uzmanlar mutabakatın kırılgan yapısına dikkat çekiyor.