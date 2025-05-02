Yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olan bu kapsül, fırlatma roketinde meydana gelen bir arıza sonucu yörüngesine yerleşememiş ve görevini tamamlayamamıştı. Bu nedenle, yıllarca uzayda sürüklenmeye devam etti. Langbroek, kapsülün atmosferde yanma olasılığını değerlendirirken, "Risk tamamen yok değil, ancak ciddi şekilde endişelenmeye gerek yok. Nesne küçük sayılır. Eğer atmosferde tamamen yanmazsa bile, bu olayın riski yılda birkaç kez yaşanan meteor düşmelerine benzer. Yıldırım çarpması olasılığı bile daha yüksek" şeklinde açıklamada bulundu.

Düşüş Bölgesi: Okyanusların Üzerinde Olasılık Yüksek

Uzmanlar, kapsülün Kuzeyde Londra ile Kanada'nın Edmonton kenti arasında ve Güneyde Güney Amerika'nın en uç noktası olan Cape Horn arasında bir yere düşmesinin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak, kapsülün okyanuslara düşme olasılığı daha da yüksek. Uzmanlar, bu tür bir olayın büyük olasılıkla deniz üzerine düşeceğini tahmin ediyor.

Endişe Yerine Bilimsel Değerlendirme

Bu tip olaylar, bilim insanları tarafından sürekli izlenmekte ve yapılan analizlerle tehlike düzeyi minimize edilmeye çalışılmaktadır. "Kosmos 482" kapsülünün düşüşünün, yıllık meteor düşüşleriyle kıyaslanabilir olduğuna dikkat çeken Langbroek, endişelenecek bir durum olmadığını vurguladı.

Eğer kapsül tam anlamıyla yanmaz ve Dünya'ya düşerse, küçük bir risk olsa da genel olarak insanların hayatını tehdit etme ihtimali oldukça düşük olarak değerlendiriliyor. Ancak yine de bilim insanları bu durumu dikkatle takip etmeye devam ediyor.