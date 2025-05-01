Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Trump, ABD-Çin ticaret savaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Pekin yönetimine uygulanan yüzde 145 oranındaki gümrük vergilerinin Çin'deki üretimi olumsuz etkilediğini ve bazı fabrikaların kapandığını söyledi.

"Çin’in başına gelmesini istemem"

Trump, “Az önce Çin'deki durumla ilgili bazı raporları gördüm. Bunun Çin’in başına gelmesini istemem. Devlet Başkanı Şi’yi çok severim. Ancak Çin’de üretim ciddi anlamda darbe aldı. Çin'in her yerinde fabrikalar kapanıyor çünkü onların ürünlerini almıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bize adil davranmadıkça ürünlerini istemiyoruz"

Çin'in üretimle ilgili yaşadığı sorunlardan memnun olmadığını belirten Trump, “Bize karşı adil olmadıkları sürece onların ürünlerini istemiyoruz. Her ülkenin iyi olmasını isterim ama bize de adil davranmaları gerekiyor. Neler olacağını göreceğiz” dedi.

Trump, Çin ile iletişimin sürdüğünü ancak ticarette adalet ilkesi sağlanana kadar gümrük tarifelerinin etkili olmaya devam edeceğini vurguladı.