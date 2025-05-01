1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) üyeleri, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ve ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

Taksim’de 1 Mayıs açıklaması sırasında konuşan Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ın işçi sınıfı için uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu vurguladı. Geçmişte yaşanan 1 Mayıs olaylarında hayatını kaybeden işçileri anarak sözlerine başlayan Çerkezoğlu, bu yıl da Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını eleştirdi.

Çerkezoğlu, “Bu barikatlar sadece Taksim’i değil, ülkeyi yöneten zihniyeti anlatıyor. Türkiye, patronundan fazla vergi veren işçilerin ülkesi haline geldi” dedi. Ayrıca, İstanbul genelindeki ablukaya dikkat çekerek, “Bütün bir şehir işçilere kapatıldı” ifadelerini kullandı.

DİSK 1 Mayıs 2025 açıklaması, Taksim 1 Mayıs yasağı, Arzu Çerkezoğlu Taksim konuşması ve Taksim’de 1 Mayıs barikatları gibi öne çıkan başlıklar, bu yılki Emek ve Dayanışma Günü’nün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.