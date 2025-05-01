Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsünün şoförünün para üstü vermeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi yakınlarında yaşandı. 54 AEV 582 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsü İrfan Dinç’in, seyir halindeyken yolculara para üstü vermeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki şarampole savrularak devrildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada yaralanan 9 yolcuyu ilk müdahalenin ardından Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için araçta teknik inceleme yapılacağını belirtti.