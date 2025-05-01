Beşiktaş Meydanı ve çevresinde trafiğe kapatılan yollar ile kurulan barikatlar dikkat çekerken, vatandaşlar kontrollü şekilde bölgeye alındı.

Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı ve bu alanlara çıkan tüm yollar sabahın erken saatlerinden itibaren polis tarafından kapatıldı. Araç girişine izin verilmezken, yayaların geçişi ise kimlik kontrolü sonrasında sağlandı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet polisi bölgede hazır bekletildi. 1 Mayıs kutlamalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınan önlemler gün boyunca sürdü.

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