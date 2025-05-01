Ticaret Bakanlığı, mısır üretiminde yaşanan düşüş ve piyasada artan fiyat baskısına karşı yeni bir karar aldı. Bakanlık, yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı 1 milyon tonluk kısım için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere ithalatta tarife kontenjanı açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın temel amacı olarak arz-talep dengesinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve yerli üretimin teşvik edilmesi gösterildi. Özellikle kanatlı ve kırmızı et üretiminde kullanılan hayvan yeminin önemli bileşenlerinden biri olan mısırda yaşanan üretim düşüşünün, piyasada tedirginliğe yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığımız, piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve arz güvenliğinin korunması için ilgili kurumlarla koordineli biçimde gerekli tedbirleri almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine, dünya piyasalarında yükselen mısır fiyatları da dikkate alınarak, 1 milyon tonluk ithalat için tarife kontenjanı açılmıştır” denildi.

Kontenjan 31 Temmuz'a Kadar Geçerli Olacak

Kontenjan uygulaması yalnızca sınırlı bir miktar ithalata olanak tanıyacak. İthalatın 1 Ağustos 2025 itibarıyla sona ereceği ve bu tarihten sonra mısır ithalatına yüzde 130 oranında gümrük vergisi uygulanmaya devam edileceği açıklandı. Böylece hem tüketici fiyatlarının dengede tutulması hem de yerli üreticinin korunması hedefleniyor.

İthalata Sınırlama ve Adil Dağılım

Bakanlık, kontenjanın adil şekilde dağıtılması için de sınırlamalar getirdi. Buna göre, bir ithalatçı en fazla 8 bin ton mısır ithalatı yapabilecek. Aynı ithalatçının tekrar başvuruda bulunabilmesi için ise 7 gün beklemesi gerekecek.

Ticaret Bakanlığı, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde piyasadaki arz, talep ve fiyat gelişmelerini yakından takip ettiklerini vurguladı. Gerekli görülmesi halinde yeni düzenlemelerin de devreye alınabileceği belirtildi.