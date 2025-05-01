1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da kutlamalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Türk-İş ve Türk Metal Sendikası üyeleri, bu yılki 1 Mayıs programını İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki önemli merkezlerinden biri olan Kartal Meydanı'nda gerçekleştirme kararı aldı.

Kutlamalara işçi konfederasyonları, çeşitli sendikalar, emek grupları ve siyasi parti temsilcileri de destek veriyor. Katılımcılar, günler öncesinden yapılan çağrılar doğrultusunda demokrasi, eşitlik, adalet ve işçi haklarının korunmasıiçin meydanlarda bir araya geliyor.

Kartal Meydanı’nda Trafik Kapandı, Yoğun Güvenlik Tedbirleri Alındı

Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek kutlamalar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Sabah saat 06.00 itibarıyla meydan ve çevresindeki tüm yollar araç trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan güzergâhlarda polis kontrol noktaları oluşturulurken, araç sürücüleri ve yayalar alternatif rotalara yönlendirildi.

Meydanda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA araçları, özel harekât polisleri ve sivil güvenlik görevlileri alanda konuşlandırıldı. Kutlamalara gelen vatandaşların üst aramaları yapılırken, miting alanına sadece belirlenen noktalardan girişlere izin veriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Katılacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor. Özgür Özel’in, alanda işçilere ve sendika temsilcilerine hitaben bir konuşma yapması öngörülüyor. CHP dışında diğer muhalefet partilerinden de bazı milletvekillerinin ve temsilcilerin Kartal’daki etkinliklere destek vereceği ifade ediliyor.

İşçi Hakları ve Toplumsal Dayanışma Vurgusu Ön Planda

Kutlamalarda işçiler, yüksek enflasyon, düşük maaşlar, güvencesiz çalışma koşulları ve emeklilik sorunları gibi temel ekonomik başlıklara dikkat çekmeyi hedefliyor. Aynı zamanda iş kazalarının önlenmesi, sendikal hakların güçlendirilmesi ve emekçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi de talepler arasında yer alıyor.

Katılımcılara Uyarı: Toplu Taşımayı Tercih Edin

İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara kişisel araçlarıyla bölgeye gelmemeleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle metro ve otobüs hatlarında ek seferlerin yapılacağı, kutlamalar bitene kadar bazı güzergâhlarda geçici değişiklikler uygulanacağı bildirildi.