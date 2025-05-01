Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra dere yatağında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin açılan dava sürüyor. Cinayetle bağlantılı olarak 6’sı tutuklu 15 sanık hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması, 2 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezaları verilmişti

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında taşlarla gizlenmiş halde cesedi bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Adli tıp raporları ve deliller doğrultusunda amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise cesedi taşıdığını itiraf etti. Mahkeme, 28 Aralık 2024’te görülen ikinci duruşmada Salim, Enes ve Yüksel Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

‘Suçluyu kayırma’ suçundan açılan ikinci dava sürüyor

Ana davanın ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 kişi hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlandı. Tutuklu yargılanan sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile birlikte tutuksuz 9 sanık hakkında hazırlanan iddianameler, 17. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sürecin ilerleyen aşamalarında her iki dava dosyası birleştirildi.

Katılma talepleri kabul edildi, reddihakim talebi reddedildi

17 Nisan’da görülen ilk duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) davaya müdahil olmak için talepte bulundu. Sanık avukatlarının itirazlarına rağmen mahkeme, bu talepleri kabul etti. Aynı duruşmada reddihakim talepleri de mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Tanıklar dinlendi, mütalaa hazırlandı

25 Nisan’da yapılan ikinci duruşmada 5 jandarma personeli ile 2 elektrik dağıtım şirketi çalışanı olmak üzere toplam 7 tanık dinlendi. Duruşma sonunda savcılık, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre talep etti. Tanık beyanlarının ardından tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi ve duruşma 2 Mayıs’a ertelendi.

Savcılık tarafından hazırlanan mütalaada, 6’sı tutuklu 15 sanık hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargılamaya 2 Mayıs’ta devam edilecek.