Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
TFF tarafından açıklanan 34. hafta Süper Lig fikstürü şöyle:
2 Mayıs Perşembe:
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20.00 Onvo Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi:
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16.00 Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor (Alanya Gain Park)
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16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi Stadyumu)
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19.00 Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir (Mersin Stadyumu)
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19.00 Galatasaray - Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
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16.00 Reeder Samsunspor - ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Stadyumu)
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19.00 Adana Demirspor - Göztepe (Yeni Adana Stadyumu)
5 Mayıs Pazartesi:
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20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
Süper Lig 34. hafta maç programı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Galatasaray-Sivasspor maçı ve diğer önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.