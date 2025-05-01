Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

TFF tarafından açıklanan 34. hafta Süper Lig fikstürü şöyle:

2 Mayıs Perşembe:

  • 20.00 Onvo Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

4 Mayıs Pazar:

  • 16.00 Reeder Samsunspor - ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

  • 19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker Stadyumu)

  • 19.00 Adana Demirspor - Göztepe (Yeni Adana Stadyumu)

5 Mayıs Pazartesi:

  • 20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

Süper Lig 34. hafta maç programı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Galatasaray-Sivasspor maçı ve diğer önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Editör: Uğurcan Bayrakdar