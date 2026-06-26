A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki 3. maçında Los Angeles Stadyumu’nda ev sahibi ABD ile karşılaştı. TSİ 05.00’te başlayan mücadelede Cezayir Futbol Federasyonu’ndan Mustapha Ghorbal düdük çaldı.

Karşılaşmada Ghorbal’ın yardımcılıklarını Mokrane Gourari ve Abbes Zerhouni üstlendi.

Montella’dan kadroda geniş rotasyon

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay’a 1-0 kaybedilen maçın ilk 11’ine göre 7 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam; Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz’ı sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta sahada Salih Özcan ve Orkun Kökçü görev alırken; hücum hattında sağda Oğuz Aydın, 10 numara pozisyonunda Arda Güler, solda Kenan Yıldız yer aldı. Gol yollarında ise Barış Alper Yılmaz görev yaptı.

İki oyuncu Dünya Kupası’nda ilk kez sahada

A Milli Takım’da Ozan Kabak ve Oğuz Aydın, Dünya Kupası maçlarında ilk kez forma giydi. Daha önce Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında kadroda yer almalarına rağmen süre alamayan iki oyuncu, ABD karşısında ilk 11’de sahaya çıkarak turnuvadaki ilk deneyimlerini yaşadı.