Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada’daki temasları kapsamında Toronto’da yer alan Darlington Nükleer Tesisi’ni ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında nükleer enerji üretim süreçlerine ilişkin teknik bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Enerji alanında iş birliği mesajı

Ziyaretin, Türkiye ile Kanada arasında enerji ve teknoloji alanlarındaki iş birliği potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. Tarafların, özellikle temiz enerji ve nükleer teknoloji konularında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Fotoğraf paylaşıldı

Ziyarete ilişkin diplomatik kaynaklar tarafından fotoğraf paylaşıldı. Görüntülerde iki bakanın tesis içerisinde incelemelerde bulunduğu görüldü.

Bakan Fidan’ın Kanada temaslarının devam ettiği bildirildi.

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