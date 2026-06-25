Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan liderlik tartışmaları ve parti içi gerilimin ardından gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek cenaze törenine çevrildi. 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için gerçekleştirilecek törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk kez yüz yüze gelmesi bekleniyor.

Partide yaşanan gelişmelerin ardından siyasi kulislerde dikkatle takip edilen karşılaşma, cenaze töreninin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday. Uzun süredir kamuoyu önünde bir araya gelmeyen iki ismin, Orhan Sür için düzenlenecek son görev töreninde aynı karede yer alacak olması CHP'deki son sürecin ardından ayrı bir önem taşıyor.

TBMM'de gerçekleştirilecek törene çok sayıda milletvekili ve siyasi ismin de katılması beklenirken, gözler Kılıçdaroğlu ve Özel arasında yaşanacak olası diyaloğa çevrildi.