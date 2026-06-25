Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Muharrem ayının hicri takvimin ilk ayı olduğuna işaret ederek, bu dönemin Müslümanlar için manevi bir yenilenme fırsatı sunduğunu belirtti. Muharrem ayının, sabır, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğu ifade edildi.

Kerbela Hadisesi Unutulmadı

Açıklamada, Kerbela olayının İslam tarihinde derin izler bıraktığı vurgulandı. Hz. Hüseyin ve beraberindeki yol arkadaşlarının adalet ve hakikat uğruna verdikleri mücadelenin, tüm Müslümanlar için ibret alınması gereken bir örnek olduğu kaydedildi.

Kerbela’nın sadece tarihi bir olay olmadığına dikkat çekilen mesajda, bu hadisenin aynı zamanda insanlık için adalet, vicdan ve ahlak dersleri barındırdığı ifade edildi.

Aşure Günü Mesajı

Aşure Günü’nün paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir gün olduğuna değinilen açıklamada, bu özel günün manevi değerinin doğru anlaşılması gerektiği belirtildi.

Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Mesajın sonunda, Muharrem ayının İslam dünyasında kardeşlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulunuldu. Kerbela şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı.