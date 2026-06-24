İngiltere temsilcisi Coventry City, Dennis için devreye girerken daha önce oyuncu için Trabzonspor’un da teklif yaptığı belirtildi.

7 Milyon Euro Bonservis Belirlendi

Göztepe yönetiminin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedelini 7 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi. Kulübün, artan talep nedeniyle bu rakamı daha da yukarı çekebileceği konuşuluyor.

Sport Republic Görüşmeleri Sürüyor

Göztepe’nin futbol yapılanmasını yöneten Sport Republic ile Coventry City arasında görüşmelerin başladığı kaydedildi. Sürecin, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen’in Londra’daki temaslarıyla daha da hız kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Championship’i zirvede tamamlayan Coventry City, Premier Lig’e yükselerek yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Transferde Rekabet Artabilir

Anthony Dennis’e Avrupa’dan başka kulüplerin de ilgi göstermesi halinde transfer yarışının daha da kızışabileceği değerlendiriliyor. Göztepe cephesi ise oyuncunun değerini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.