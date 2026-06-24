Fenerbahçe Spor Kulübü, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Amara Diouf transferini kamuoyuyla paylaştı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan da hazır bulundu.

Amara Diouf Fenerbahçe’ye Transfer Oldu

Afrika futbolunun gelecek vadeden genç oyuncularından biri olarak gösterilen Amara Diouf, Fenerbahçe ile uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcunun gelişimini planlı ve sürdürülebilir bir program çerçevesinde yakından takip edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amara Diouf’un kısa vadeli beklentilerin ötesinde değerlendirilerek bireysel gelişimine odaklanılacağı vurgulandı. Fenerbahçe, genç oyuncuyu geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırırken, profesyonel gelişim sürecinin titizlikle yönetileceğini belirtti.

Fenerbahçe’den Genç Yıldız Projesi

Son yıllarda genç oyuncu yatırımlarına hız veren Fenerbahçe, Amara Diouf transferiyle bu stratejisini sürdürdü. Kulüp, oyuncunun fiziksel, teknik ve mental gelişimini destekleyecek özel bir çalışma programı hazırlayarak uzun vadeli başarı hedefliyor.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."