Filistin, Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'da kum ve toz fırtınaları sebebiyle meteorolojik uyarılar yapıldı. Yetkililer, hava kalitesinde ciddi düşüş yaşandığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Ürdün ve Mısır’dan Resmî Uyarılar

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, halkı toz fırtınalarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Mısır Meteoroloji Genel Kurulu ise kum fırtınasının Asyut, Minye ve Süveyş kentlerinde etkili olduğunu açıkladı. Kahire ve kuzey bölgelerde kum ve toz etkisinin azaldığı, ancak bazı bölgelerde zayıf da olsa devam ettiği bildirildi.

Suriye ve Lübnan'da Fırtına ve Sıcaklık Alarmı

Suriye’de alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcaklıklarda artış gözlemlendi. Lübnan Meteoroloji Kurumu, toz taşıyan rüzgarların hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceğini ve yer yer gök gürültülü sağanakların beklendiğini duyurdu.

Bölge Genelinde Hava Kirliliği ve Görüş Mesafesi Düşüşü

Kum ve toz fırtınalarının etkili olduğu bölgelerde hava kalitesi önemli ölçüde bozuldu. Görüş mesafesi azaldı, solunum rahatsızlığı olan bireylerin ve yaşlıların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı. Yetkililer, vatandaşlara maske takmaları, kapalı alanlarda kalmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Toz Fırtınası Hangi Bölgelerde Daha Yoğun?

Kum fırtınasının özellikle Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır’da daha yoğun etkili olduğu, diğer ülkelerde ise yer yer şiddetlendiği bildirildi. Meteoroloji kurumları gelişmelere göre yeni uyarılar yayımlamaya devam ediyor.