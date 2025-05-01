Hindistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yayımlanan havacılık bildirisine (NOTAM) göre, Pakistan’a ait veya Pakistan tarafından kiralanan sivil ve askeri uçakların Hint hava sahasını kullanması 23 Mayıs 2025’e kadar yasaklandı. Kararın gerekçesi resmi olarak açıklanmazken, bu adımın iki ülke arasında son dönemde artan diplomatik gerilimin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Karşılıklı hava sahası kapatma kararı

Bu karar, Pakistan’ın 24 Nisan’da aldığı benzer bir kararın ardından geldi. Pakistan da, Hindistan’a ait veya Hindistan tarafından işletilen tüm uçuşlara hava sahasını kapattığını duyurmuştu. Böylece iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını birbirlerine kapatmış oldu.

Havayolları ve yolcular etkileniyor

Alınan bu kararlar, Hindistan ve Pakistan üzerinden geçen uluslararası uçuş rotalarını da etkileyebilir. Özellikle Güney Asya’dan Avrupa’ya yapılan uçuşlarda alternatif güzergahların kullanılması bekleniyor.

Uçuş yasakları ne zaman sona erecek?

Hint hava sahasına yönelik yasağın 23 Mayıs’a kadar sürmesi planlanıyor. Ancak diplomatik gelişmelere bağlı olarak bu sürenin uzatılması veya yeniden değerlendirilmesi mümkün.

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Hindistan ve Pakistan arasında geçmişte de benzer hava sahası yasakları uygulanmış, özellikle 2019 yılında yaşanan askeri çatışmalar sırasında hava sahaları uzun süreli olarak karşılıklı kapatılmıştı. Yeni gelişmeler, iki nükleer gücün ilişkilerinde yeniden bir gerilim dönemi yaşandığına işaret ediyor.