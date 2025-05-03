Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Son zamanlarda artan hırsızlık vakaları üzerine güvenlik kameralarını inceleyen özel güvenlik görevlileri, şüpheli bir minibüsün sürekli bölgede dolaştığını fark etti.

Aynı minibüsün sabah saatlerinde tekrar OSB'ye giriş yapması üzerine kamera görüntülerini takibe alan güvenlik personeli, araçtaki 5 kişinin bir fabrikaya girmeye çalıştığını tespit etti.

Şüpheli aracı durdurmak isteyen güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen sürücü aracı durdurmayınca, özel güvenlik görevlileri silahlarına başvurdu. Havaya ve aracın lastiklerine ateş açılması sonucu ön lastiği patlayan minibüs durmak zorunda kaldı.

Araçtan indirilen A.Y., S.A., E.Ö., H.A. ve S.G. isimli şüpheliler, güvenlik görevlileri tarafından özel güvenlik aracına kilitlenerek polise haber verildi.

Olay yerine kısa sürede gelen Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.