Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin motivasyonlarını artırmak ve sınav öncesi tekrarlarını verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla bu yıl da ücretsiz TYT Tekrar Kampı düzenledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, kampın yoğun ilgi gördüğü ve öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Kamp, Türkçe dersiyle başladı ve ikinci gününde matematik dersiyle devam etti. Program boyunca öğrenciler; sınav stratejileri, soru çözüm teknikleri ve önemli ipuçlarıyla desteklenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kampın ikinci gününde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere başarı dileklerinde bulunan Yavaş, “Bize düşen, sizlerin en azından sınav yönünden daha iyi gelişmeniz. İnşallah başarılı olursunuz. Buraya gelip katılmanız bile bir arzunun, bir isteğin, bir talebin işareti. Allah hepinizin gönlüne göre versin,” ifadelerini kullandı.

9 Mayıs'a kadar sürecek olan kampta her gün saat 09.00’da başlayacak dersler, 18.00’e kadar sürecek. Öğrenciler kamp süresince alanında uzman eğitmenlerle birlikte hem konu tekrarları yapacak hem de soru çözüm tekniklerini öğrenerek sınav pratiği kazanacak.