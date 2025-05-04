Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açıldı. Paylaşımlarda yer alan ifadeler ve kullanılan dil, tepkilere yol açtı.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" Suçu

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." dedi. Bakan Tunç, yargı sürecine müdahale etmeyi amaçlayan açıklamalara karşı da uyarılarda bulundu.

Tepki Çeken Paylaşımlar

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın yaptığı paylaşımlar, özellikle eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarla dikkat çekti. "Temizliğin sırrı sarı torba" gibi ifadeler ve "Duyduk, duymadık demeyin" gibi mesajlar, büyük tepki topladı. Bu paylaşımlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonucu soruşturmaya dönüştü.

Yargının Bağımsızlığına Vurgu

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dikkat çekerek, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr ifadelerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Tunç, söz konusu soruşturmanın tüm tarafsızlığıyla sürdüğünü ve kamuoyuna gelişmelerin duyurulacağı bilgisini verdi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma süreci devam ederken, konuya ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.