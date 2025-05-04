Sadece siyaset sahnesindeki duruşuyla değil, sanat dünyasındaki rolüyle de dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder, çok yönlü kimliğiyle öne çıkan isimlerden biri. Senarist, yönetmen, yazar ve oyuncu olarak birçok alanda faaliyet gösteren Önder'in sanat kariyeri, toplumsal duyarlılıklarla şekillenen çalışmalarla örüldü.

2006 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören “Beynelmilel” filmi, Önder’in sinema alanındaki en tanınmış yapıtı olarak bilinmeye başladı. Toplumsal mesajlar içeren bu film, hem yerli hem de uluslararası festivallerde ödüller kazanarak sinema kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDUĞU “Beynelmilel”, FİLMİNİN KONUSU NE?

Sırrı Süreyya Önder’in Mahsun Gül ile birlikte yönetmen koltuğuna oturduğu “Beynelmilel” filmi, 1980 askeri darbesi sonrası Türkiye’sinde geçen bir kasaba hikâyesini merkezine alıyor. Baskıcı dönemin etkilerini mizah diliyle ele alan yapım, hem izleyiciden hem de eleştirmenlerden tam not almayı başardı.

2007 yılında düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülü başta olmak üzere birçok dalda ödül kazanan “Beynelmilel”, politik sinemanın Türkiye’deki önemli örneklerinden biri olarak yerini aldı. Film, toplumsal hafızaya dokunan anlatımıyla sinema literatüründe özel bir yer edindi.

ÖNDER, BİRÇOK YAPIMDA GÖREV ALDI!

Sırrı Süreyya Önder, sanat kariyeri boyunca sinema dünyasında yönetmenlikten senaristliğe, oyunculuktan senaryo danışmanlığına kadar pek çok farklı alanda aktif rol oynadıi. Hem ana akım sinema hem de bağımsız yapımlar içinde yer alarak dikkat çeken projelere imza attı.

Önder’in senarist olarak adını ilk duyurduğu yapım, televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden "Emret Komutanım"oldu. Ardından sinema alanında yazdığı "O... Çocukları" ve "İtirazım Var" gibi filmler, önemli yapımlar arasında yer aldı. Aynı zamanda "Kalpsiz Adam" dizisinde senaryo danışmanı olarak da görev yapan Önder, farklı alanlardaki katkılarıyla Türk sinemasında önemli bir iz bıraktı.