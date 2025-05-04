Bu galibiyetle 28 maçta 11. galibiyetine ulaşan Aliağa Petkimspor, alt sıralarla bağını kopararak rahat bir nefes aldı ve bitime 2 hafta kala Play-In potasına girme hesapları yapmaya başladı. Ligde son dönemdeki başarılı performansı, takımın Play-Off hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Büyükçekmece karşısında kazandığı kritik galibiyetle Aliağa Petkimspor, Süper Lig'de kalıcı olmanın yanı sıra, sezon sonuna kadar daha büyük hedeflere de odaklanmış durumda.