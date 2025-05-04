Bu zafer, Denizli temsilcisinin Play-Off hedeflerinden uzaklaşmayan güçlü rakipleri karşısında gösterdiği müthiş performansın bir yansımasıydı. Şimdi, Türk Telekom'a konuk olacak Merkezefendi Belediyesi Basket, bu maçı da kazanarak kümede kalmayı garantilemeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin Galibiyet Serisini Sonlandıran Dev Zafer

Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe'yi yenerek dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe, bu maça kadar yalnızca bir kez yenilmişti ve 21 maçlık galibiyet serisi devam ediyordu. Ancak Merkezefendi, erteleme sınavında tarihi bir zafer kazanarak, Fenerbahçe'nin galibiyet serisine son verdi. Bu galibiyet, takımın hem moral kaynağı oldu hem de kümede kalma yolundaki şanslarını artırdı.

Son 3 Maçta Üst Üste Büyük Zaferler

Merkezefendi Belediyesi Basket, son 3 maçında çok önemli galibiyetler elde etti. Düşme hattındaki rakiplerinden Manisa Basket'i mağlup ettikten sonra, Türk Telekom'a, Anadolu Efes'e ve Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu üç zafer, Merkezefendi'nin ligdeki kalma mücadelesinde çok kritik bir noktaya gelmesine neden oldu. Evinde oynadığı son 6 maçta da galip gelmeyi başaran Denizli ekibi, sezonun son 3 haftasına 10 galibiyetle, düşme potasının yalnızca 1 galibiyet üzerinde girerek büyük bir avantaj yakaladı.

Kümede Kalma Yolunda Son Adımlar

Denizli temsilcisi, Süper Lig’deki dördüncü sezonunda küme düşme potasından uzaklaşmak için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun kalan 3 haftasında alacağı sonuçlarla kümede kalmayı neredeyse garantilemek istiyor. Bu hafta karşılaşacağı Türk Telekom maçının önemi ise bir kat daha artıyor. Türk Telekom ise 12 galibiyetle Play-In oynama hesapları yaparak ligdeki son haftalarda mücadele verecek. Merkezefendi'nin hedefi, Türk Telekom karşısında alacağı galibiyetle kümede kalmayı iyice sağlamlaştırmak.

Türk Telekom Karşısında Kritik Maç

Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom deplasmanına çıkacağı maçta, ligdeki son hamlesini yapmaya çalışacak. Bu önemli karşılaşma, 8 Nisan Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak. Merkezefendi, son dönemde gösterdiği performansla Türk Telekom’a karşı galibiyet alarak ligdeki üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Türk Telekom, 12 galibiyetle Play-In hedefinden uzaklaşmamak adına bu maçı kazanmak istiyor.