Tavas'ta, hakkında 7 ayrı suçtan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Faruk Duman'ın evine farklı zamanlarda gece-gündüz giden jandarma ekipleri, kendisine ulaşamadı. Duman'ın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. Bölgede araştırma yapan JASAT ekibi, Duman'ın en son 8 ay önce dağlık alana doğru gittiğini tespit etti. 'Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan kaydı olan Duman'ın yakalanması için önceki gün operasyon yaptı. Operasyona JASAT'la beraber Jandarma Asayiş Komando Timleri ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katılfıı. Faruk Duman, yapılan operasyonla yakalandı.

Devamlı dürbünle çevreyi izlemiş

Yakalandığı bölgede yapılan aramada Faruk Duman'ın kurduğu çadırda yaşadığı, avladığı hayvan derilerinden giysi yaptığı belirlendi. Duman'ın yakalanmamak için sık sık yerini değiştirdiği de tespit edildi. Yapılan incelemelerde, yaşadığı yere Hint keneviri ekip, yetiştirdiği de belirlendi. Ormanlık alan içindeki çadırda 105 gram esrar, muhtelif yaşamsal malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Şüphelinin ektiği kenevirleri sulamak için bir sulama sistemi oluşturduğu, kenevirleri yaban hayvanlarından korumak için de çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu tespit edildi. Firarinin dürbün kullanarak sürekli çevresini gözetlediği ve bu yolla gözlerden uzak kaldığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen Duman, tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-