Denizli’de yaşanan olay, adeta film senaryolarını aratmadı. Akkonakspor’un teknik direktörü Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz’da Ataşehir’de hayatını birleştirdiği eşiyle görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ancak masal gibi başlayan bu evlilik, sadece 3 gün sonra skandalla sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Cumhur Acar, düğünden sonra yaklaşık 2 milyon TL değerindeki takılarla birlikte ortadan kayboldu. Genç teknik adamın, yüksek miktarda kumar borcu nedeniyle bu yola başvurduğu öne sürülüyor. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıkları, Acar’ın düğünden sonra bir daha kendisinden haber alınamadığını belirtirken, eşinin ve ailesinin büyük bir şok yaşadığı bildirildi.

Akkonakspor Kulübü’nden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüp yöneticilerinin konuyla ilgili toplantı halinde olduğu öğrenildi.

Gelin Tarafı Yıkıldı!

Olay sonrası açıklama yapan gelinin yakınları, “Böyle bir ihaneti kimse hak etmez. Düğün masasında söz verip, 3 gün sonra takılarla kaçmak nedir? Şoktayız.” şeklinde konuştu.

Polis Her Yerde Arıyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Acar’ın yerinin tespiti için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Havalimanı ve otobüs terminallerinde güvenlik önlemleri artırılırken, Acar’ın yurtdışına kaçmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz…