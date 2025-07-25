Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve çalışanlar katılım sağladı.

Şehit Şahin ve Ütni'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Burada saygı duruşundan bulunulurken şetlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Törene katılan şehitlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehitlerin cenazeleri tören sonrasında Beyağaç ilçesine götürüldü. İlk olarak Hilmi Şahin için Geriçam Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit Şahin'in tabutu tören mangasının omuzlarında kapalı pazar yerine götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şahin'in cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze sırasında şehidin yakınlarının ağıtları can yaktı.

Şahin'in cenaze töreni sonrasında bu defa da diğer Sercan Ütni için Sazak Mahallesi'nde cenaze töreni yapıldı. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından şehit Ütni'nin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Bakan Bak, Şahin ve Ütni ailelerine başsağlığı diledi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)-